Roma, lussazione alla spalla per Zaniolo: rischia un mese di stop

Brutte notizie per la Roma. Arrivano le prime notizie sull’infortunio che ha costretto Nicolò Zaniolo ad abbandonare il campo in barella. Il calciatore si è già sottoposto ai primi esami a Villa Stuart, e da quello che emerge dai primi risultati resi pubblici dalla Roma è che si tratterebbe di una lussazione alla spalla sinistra. Il calciatore non sarà sottoposto a intervento ma si troverà ai box per 3-4 settimane.

Foto: Twitter Roma