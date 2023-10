Roma, Lukaku sempre più determinante: un gol ogni 87′. Mai così bene in carriera

Nelle prime 8 partite ufficiali con la Roma, Romelu Lukaku ha già segnato 7 gol, 5 in Serie A e 2 in Europa League. Numeri che significano un gol ogni 87′, una media da autentico trascinatore degli uomini di Josè Mourinho. Lukaku non aveva mai avuto una media migliore da quando gioca nei migliori cinque campionati europei.

Foto: Instagram Roma