Roma, Lukaku presentato all’Olimpico. Fuochi d’artificio e cori per il belga

La Roma presenta il colpo da 90 del suo calciomercato. Romelu Lukaku entra in campo allo stadio Olimpico prima della gara con il Milan, per lui anche una sorta di derby visti i trascorsi all’Inter. Tutto l’impianto capitolino a gran voce urla il cognome della nuova punta della formazione giallorossa che entra sul terreno di gioco tra fuochi d’artificio e cori. L’attaccante si è recato sotto la Curva Sud per ringraaziare i tifosi e salutarli. Con il Milan, il nuovo numero 90 dei giallorossi, partirà dalla panchina.