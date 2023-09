Roma, Lukaku in gol contro l’Empoli: Big Rom risponde sempre resente alla prima da titolare

La Roma dilaga contro l’Empoli. E anche Romelu Lukaku mette il timbro nella sua prima partita da titolare in giallorosso. Gli esordi di Lukaku dal 1′ sono sbalorditivi: nelle ultime 6 stagioni, l’ex Inter ha sempre messo la firma quando è sceso in campo da titolare nella prima apparizione con la nuova maglia. Nella stagione 2017/2018 Lukaku realizzò una doppietta all’esordio nella vittoria per 4-0 contro il West Ham con la maglia del Manchester United allenato da Mourinho. La stagione successiva, sempre con i Red Devils, segnò contro il Brighton nella sconfitta esterna per 3-2. Poi l’esperienza in Italia, dove ha segnato sia contro il Lecce nella stagione 2019/2020 (vittoria 4-0) che contro la Fiorentina (vittoria 4-3) nell’annata successiva. Nell’infelice esperienza con il Chelsea, segnò all’esordio contro l’Arsenal (vittoria 2-0) ed infine, la passata stagione, mise la firma a Lecce allo stadio Via del Mare (vittoria 2-1).

Foto: Instagram Lukaku