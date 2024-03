Roma, Lukaku a rischio per la gara interna con il Sassuolo: il belga oggi non si è allenato

Romelu Lukaku potrebbe non essere a disposizione di Daniele De Rossi per il prossimo match che la Roma giocherà in campionato, domenica alle ore 18:00 contro il Sassuolo, allo stadio Olimpico. L’attaccante belga, infatti, rimasto fermo ai box per la gara di Europa League disputate ieri dai giallorossi a Brighton per via di un problema all’anca, non si è allenato, stando a quanto riportato da Sky Sport, nell’allenamento odierno sostenuto oggi dai capitolini a Trigoria. In caso di assenza forza per l’impegno con i neroverdi, è pronto a partire dal primo minuto, come avvenuto in terra inglese, l’iraniano Sardar Azmoun.

Foto: Instagram Roma