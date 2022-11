Roma-Ludogorets, le formazioni ufficiali

Alle 21 scenderanno in campo Roma e Ludogorets per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Vietato sbagliare per i giallorossi, è dentro o fuori (con retrocessione in Conference League). Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Vina; Karsdorp, Matic, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Belotti. All. Mourinho

Ludogorets (4-3-3): Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Cauly, Piotrowski, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey,

Foto: Twitter Roma