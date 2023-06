Roma, l’Olimpico abbraccia lo Special One: “Un solo uomo al comando. José Mourinho per mille anni”

José Mourinho non è in campo a guidare la sua Roma nell’ultima uscita stagionale contro lo Spezia. Ma l’Olimpico ha voluto mandare un messaggio chiaro, d’affetto al tecnico giallorosso con un cartellone esposto intorno 65′: “Un solo uomo al comando, José Mourinho per mille anni”.

Foto: Twitter Roma