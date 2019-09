Roma, lesione di secondo grado per Zappacosta. I tempi di recupero

Fermatosi appena prima di fare il proprio esordio da titolare con la maglia giallorossa proprio in occasione del derby capitolino, Davide Zappacosta ha sostenuto gli esami strumentali per avere una diagnosi più precisa riguardo lo stop muscolare. Secondo quanto riportato da diversi siti che seguono da vicino la Roma, gli esiti sono arrivati e non fanno sorridere la squadra di Fonseca: per il terzino appena arrivato in prestito dal Chelsea si tratta di lesione di secondo grado al soleo, con tempi di recupero stimati tra le tre e le quattro settimane.

Foto: sito ufficiale Roma