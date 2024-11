Roma, lesione di primo grado all’adduttore per Shomurodov

Problemi per Eldor Shomurodov. L’attaccante romanista ha lasciato il campo in lacrime nella sfida tra il suo Uzbekistan e il Qatar a causa di un infortunio. I primi esami strumentali a cui si è sottoposto hanno restituito la diagnosi di lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. Il giocatore rientrerà ora nella Capitale e le sue condizioni verranno valutate in maniera più approfondita dallo staff medico giallorosso per capire quali saranno i tempi di recupero.

Foto: Instagram Roma