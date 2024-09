Roma, le prime parole di Hermoso: “Vedo similitudini con l’Atletico. Sono contento di lavorare con De Rossi”

Mario Hermoso si presenta ai canali ufficiali della Roma. Il calciatore parla con coraggio e ambizione degli obiettivi stagionali con i giallorossi, del feeling con De Rossi, e delle ottime sensazioni provate nelle prime ore a Roma. Lo spagnolo ex Atletico Madrid firma, da svincolato, un contratto fino al 30 giugno 2027.

Perchè la Roma: “Molte cose dietro la scelta… Un grandissimo club, con grandissima storia. Il sostegno dei tifosi, che è una cosa simile a quella dell’Atletico. Una grande famiglia all’interno di una grandissima città. E’ stato un cambio di vita semplice per la mia famiglia e anche dal punto di vista sportivo”.

Differenze tra Liga e Serie A: “Ci sono grandissime squadre sia qua che in Spagna, puoi competere sempre contro le migliori squadre europee. Siamo latini, il sangue è lo stesso, come si vivono le partite e come sostengono i tifosi, per me è tutto abbastanza simile”.

De Rossi: “Sono contento di lavorare con lui, sono convinto che ci capiremo bene. E’ la rappresentazione del cuore, della lotta. Ha passione e vive le partite, vuol costruire una squadra importante e solida. Cercheremo di dare il massimo per far proseguire la storia della Roma”.

Su Simeone: “Simeone è stata una persona fondamentale per il mio percorso sportivo. Ho sentito molto calore nei miei confronti, con Diego manterremo sempre un grande rapporto e magari un giorno ci rincontreremo. Intanto lo faremo da rivali”.

La vita a Roma: “Penso sarà simile a Madrid. Una città enorme con un clima simile a Madrid. C’è una bella rivalità con l’altra squadra della città. Sono qua da poco, ma la città mi sembra bellissima, spero di conoscerla presto e di restare qua molto tempo”.

Foto: Instagram AS Roma