Roma, le prime parole di Çetin: “Emozione indescrivibile. In campo sono un guerriero”

La Roma acquista Mert Çetin dal Genclerbirligi e regala a Fonseca il quarto centrale dopo Mancini, Fazio e Jesus. Il turco classe ’97 si è presentato ai suoi nuovi tifosi in un’intervista a Roma TV, nella quale ha parlato delle proprie caratteristiche e dell’emozione nel vestire una maglia così importante: “Quando scendo in campo mi trasformo, mi isolo e penso solo al gioco. Sono un combattente nell’area di rigore, mi sento di dire che sono un guerriero. Sono molto emozionato e contento di essere qui. Sono un giocatore giovane e sento l’importanza di indossare questa maglia. È un’emozione indescrivibile, spero di soddisfare le aspettative del Club e dei tifosi. Sicuramente Sergio Ramos è il giocatore che seguo di più. Ora arrivo nel campionato italiano che è importante per i difensori ed è un torneo che dà molto. Sono sicuro che qui crescerò e che con questa squadra riuscirò ad arrivare in alto. Ho incontrato Cengiz Under poco fa, è una persona calorosa ed essendo turco come me non mi farà sentire solo. Credo che potremo aiutarci in campo e crescere entrambi. Il mio primo obiettivo è ambientarmi qui e vincere qualche trofeo“.

Foto: twitter ufficiale Roma