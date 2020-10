Roma, le prime parole di Borja Mayoral: “Felice di essere qui”

Ha firmato il contratto con la Roma due giorni fa. Ora, attraverso i canali ufficiali del club, ha rilasciato la sua prima intervista da giallorosso. Borja Mayoral si presenta così ai suoi nuovi tifosi:

“Sono molto felice di essere qui. Sono stati giorni molto movimentati, ma l’importante è essere qua e avere molta voglia di iniziare. Penso che la Roma non abbia bisogno di presentazioni. È un club importantissimo, con una grandissima storia. È un onore per me poter difendere questi colori. La convinzione che la società ha dimostrato nel volermi portare qui, poter parlare con l’allenatore e con l’amministratore delegato, mi hanno trasmesso molta fiducia. Sono contento di essere qui”.

Venerdì ha firmato il suo contratto come nuovo calciatore dell’#ASRoma 🐺 E ha rilasciato la sua prima intervista in giallorosso 🟨🟧🟥 Ecco le parole di @Mayoral_Borja https://t.co/vsNOSp3aTa pic.twitter.com/8XcfGclHzG — AS Roma (@OfficialASRoma) October 4, 2020

Foto: Twitter Roma