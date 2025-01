Roma, le possibili avversarie ai playoff di Europa League. Rischio derby con la Lazio agli ottavi

La Roma batte 2-0 l’Eintracht Francoforte e chiude al quindicesimo posto la fase di campionato di Europa League. Dunque, la squadra di Ranieri dovrà affrontare i playoff, al contrario della Lazio che nonostante la sconfitta sul campo del Braga chiude al primo posto in classifica e passa direttamente agli ottavi di finale. In virtù di questa classifica, la Roma ai playoff affronterà una fra Ferencvaros e Porto. Se i giallorossi dovessero passare il turno, agli ottavi potrebbe esserci proprio il derby con la Lazio o in alternativa la sfida con l’Athletic Club.

Foto: Instagram Roma