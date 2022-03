Nella capitale è il giorno del derby: fra meno di un’ora all’Olimpico andrà infatti in scena l’attesissima stracittadina fra Roma e Lazio, importante sia per il prestigio intrinseco della gara che per la corsa delle due compagini verso l’Europa. Di seguito le scelte ufficiali di José Mourinho e Maurizio Sarri per l’incontro:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Pellegrini, Zalewski; Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho.LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Foto: Twitter Lazio