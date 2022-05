Roma, l’ad Berardi: “Mourinho un grande maestro. Rinnovo di Mkhitaryan? Intanto speriamo di averlo mercoledì”

Al Circolo Aniene l’ad della Roma Pietro Berardi ha rilasciato qualche dichiarazione in vista della finale di Tirana: “Speriamo di portare a Trigoria il trofeo. Siamo molto orgogliosi del rapporto che abbiamo stabilito con i nostri tifosi. Mercoledì sera per quelli che non saranno a Tirana ci saranno cinquntamila persone all’Olimpico: questo testimonia il grande affetto, calore e supporto dei tifosi verso la squadra. Abbiamo usato parole come casa e famiglia, è motivo di grande orgoglio e li ringrazio. José Mourinho è straordinario, speciale. Vuole sempre vincere, è sempre determinato, è un grande maestro e ho imparato tanto da lui. Il futuro? La società è concentrata al cento per cento per mercoledì sera. In ogni dettaglio. Il futuro di Mkhitaryan? Intanto speriamo di averlo in campo mercoledì sera”.

FOTO: Sito Roma