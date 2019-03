Roma, la prima del Ranieri 2.0 tra assenze pesanti e voglia di riscatto

La Roma è pronta a scendere in campo dopo le delusioni contro la Lazio e il Porto. Lo farà con il nuovo tecnico Claudio Ranieri che nel monday night contro l’Empoli debutterà per la seconda volta sulla panchina del club giallorosso. Il tecnico di Testaccio, reduce dalla poco fortunata esperienza sulla panchina del Fulham, dovrà raccogliere l’eredità di Eusebio Di Francesco e cercare di tenere la Roma agganciata al treno Champions. Ma dovrà farlo in mezzo a molte defezioni: assenti ben sette titolari, gli squalificati Dzeko, Kolarov e Fazio più gli infortunati De Rossi, Manolas, Zaniolo e Pellegrini. Per Ranieri, la sua prima partita nel ritorno in giallorosso non sarà dunque facile, anche perché di fronte ci sarà un Empoli a caccia di punti salvezza. In ogni caso sarà un mix di emozioni: per Don Claudio si tratta non solo di un ritorno a casa (è nato e cresciuto nella Capitale), ma soprattutto nel club del quale è tifoso fin da bambino, nel quale fece il suo esordio da giocatore professionista nel 1973 e del quale è stato allenatore tra il 2009 e il 2011. Un’avventura che nel suo primo anno vide la Roma andare vicinissima allo scudetto e alla Coppa Italia, entrambe vinte dall’Inter di Mourinho. La seconda stagione fu meno positiva, e portò il tecnico a dimettersi a metà campionato (febbraio 2011) per mancanza di risultati. Ora, a distanza di 8 anni, è partito il countdown per il Ranieri 2.0 alla Roma, tra assenze pesanti e voglia di riscatto…

Foto: Twitter ufficiale Roma