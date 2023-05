La Roma domani è attesa dalla trasferta di Monza,in una gara importantissima per la zona Champions. Per questa occasione il tecnico portoghese ha convocato tutta la squadra, anche gli squalificati e gli infortunati. Presenti quindi anche Nemanja Matic, assente per squalifica e i giocatori fermi ai box come Llorente, Smalling, Wijnaldum, Belotti e Dybala.

Foto: twitter Roma