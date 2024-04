Roma, Kristensen torna ad allenarsi in gruppo. Lavoro personalizzato per Azmoun

La Roma continua la proprio preparazione in vista del derby con la Lazio, previsto per il prossimo turno di campionato. Durante la sessione mattutina odierna, svolta dagli uomini di Daniele De Rossi, Rasmus Kristensen è tornato ad allenarsi insieme ai compagni di squadra. Il tecnico dei giallorossi può, quindi, sperare di poter avere a disposizione il difensore per la stracittadina con i biancocelesti. L’unico giocatore ad aver svolto un lavoro personalizzato è stato l’iraniano Sardar Azmoun.

Foto: sito Roma