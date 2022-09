Roma ko contro il Ludogorets (2-1). Una Fiorentina sprecona non va oltre l’1-1 contro il RFS Riga

Non inizia nei migliore dei modi l’avventura di Fiorentina e Roma in Europa. Partiamo dalla sfida del Franchi. La Fiorentina prende fin da subito il dominio del gioco contro il RFS Riga, ma i viola sprecano tutto quello che possono sprecare. Dopo un’ora di assedio la sblocca Antonin Barak al 56′. Ma la serata di festa del ceco, viene sciupata da una sbavatura in fase di possesso che è costata cara ai viola. Infatti, dopo 18′ dal gol del vantaggio, Barak commette un errore in fase di impostazione, Ilic ringrazia e riporta il punteggio in parità al Franchi. I viola ci provano fino all’ultimo minuto. E l’occasione di riportare la Fiorentina in vantaggio capita sui piedi di Jovic ma il centravanti spara alta il rigore in movimento sul passaggio di Maleh. Va addirittura peggio ai giallorossi di José Mourinho. Il Ludogorets passa in vantaggio al 72′ con Cauly. Immediata la reazione dei giallorossi che si riversano fin da subito in avanti, trovando il gol al minuto 86 con Shomurodov. Ma la parità durerà poco. Errore di Ibanez che lascia spazio a Nonato, che non perdona: 2-1 e nulla da fare per Svilar.

Foto: Twitter Roma