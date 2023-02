Rick Karsdorp non prenderà parte alla trasferta di Lecce. Il difensore olandese, lasciato praticamente fuori rosa dallo scorso dicembre, avrebbe dovuto essere reintegrato dopo la fine della sessione di calciomercato invernale ma così non è stato. Complice qualche acciacco a livello fisico e il rapporto non ancora recuperato con José Mourinho, l’olandese salterà un’altra partita.

Foto: Karsdorp Twitter