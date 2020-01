Roma-Juventus, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena il big match tra Roma e Juventus. Fonseca, reduce dal ko con il Toro, si affida al solito 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, Florenzi, Mancini, Smalling e Kolarov nel pacchetto difensivo; Diawara e Veretout in cabina di regia con Zaniolo, Pellegrini e Perotti a supporto dell’unica punta Dzeko. Sarri sarebbe propenso a rispondere col classico 4-3-1-2: Szczesny in porta, il confermato Cuadrado con Demiral, Bonucci e Alex Sandro nella linea difensiva; Rabiot, Pjanic e Matuidi a centrocampo, Ramsey a sostegno del tandem composto da Dybala e Cristiano Ronaldo. A seguire le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore; Fonseca.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Foto: Daily Star