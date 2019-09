Roma-Istanbul Basaksehir, le ultimissime sulle probabili formazioni

Dopo la Champions, parte puntuale anche l’Europa League e la Roma ospiterà l’Istanbul Basaksehir. Fonseca dovrebbe schierare i suoi con l’ormai consolidato 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, Florenzi, Fazio, Juan Jesus e Kolarov (in alternativa è pronto Spinazzola) nella linea difensiva; Veretout e Cristante (favorito su Diawara) in mediana con Kluivert, Zaniolo e Mkhitaryan alle spalle dell’unica punta Dzeko. Modulo speculare per Buruk che dovrà fare a meno di Inler e Robinho: Gunok in porta, Caicara, Epureanu, l’ex Atalanta Skrtel e Clichy nel pacchetto arretrato; Tekmedir e Topal in mezzo al campo, in avanti Visca, Aleksic e Arda Turan agiranno alle spalle dell’italo-francese, in passato al Bordeaux e al Caen, Crivelli. Appuntamento alle 21:00 di domani. A seguire le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Jesus, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Istanbul Basaksehir (4-2-3-1): Gunok; Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy; Tekmedir, Topal; Visca, Aleksic, Arda Turan; Crivelli. Allenatore: Buruk.

Foto: Twitter Roma