Roma-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena l’attesissimo big match della quattordicesima giornata di Serie A, all’Olimpico la Roma ospiterà l’Inter. Eusebio Di Francesco dovrebbe confermare il consueto 4-2-3-1 con Olsen tra i pali, Santon, Manolas, Juan Jesus e Kolarov nella linea difensiva; Cristante e N’Zonzi in cabina di regia con Florenzi, Zaniolo e Under a supporto dell’unica punta Schick, pronto a sostituire ancora l’acciaccato Dzeko. L’illustre ex Luciano Spalletti, orfano del fedelissimo Radja Nainggolan, potrebbe optare per il 4-3-3 con Handanovic in porta, D’Ambrosio, Skriniar, Miranda e Asamoah nel pacchetto arretrato, Brozovic a dettare i tempi con Vecino e Borja Valero ai suoi lati; nel tridente offensivo spazio a Politano, Icardi e Perisic. Appuntamento alle 20:30, a seguire le probabili formazioni dell’incontro:

Roma (4-2-3-1) Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Under; Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic. Allenatore: Luciano Spalletti.

Foto: Daily Star