Roma, infortunio per Zaniolo: al suo posto entra Belotti. A rischio per il derby

Era iniziata bene la serata di Nicolò Zaniolo al Bentegodi: la sua rete a fine primo tempo ha permesso alla Roma di pareggiare momentaneamente il match contro l’Hellas Verona. Il numero 22 è tornato al gol in campionato dopo aver siglato l’ultimo a gennaio, ma nel corso della ripresa è stato costretto a chiedere in cambio in seguito all’ennesimo dribbling tentato. Al suo posto è entrato Andrea Belotti. Le condizioni del classe ’99 sono ancora da valutare.

Foto: Instagram Roma