Roma, infiammazione al ginocchio sinistro per Pellegrini

Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha riportato un’infiammazione al ginocchio sinistro che già nel riscaldamento della sfida contro il Milan gli procurava dolore.

La partita contro i rossoneri ha incrementato il fastidio al giocatore.

Per questo motivo è probabile che non venga rischiato giovedì con il Bodo Glit in Conference League, per averlo a completa disposizione per la sfida contro il Venezia di domenica alle 12.30.

Foto: Twitter Roma