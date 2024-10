Roma in vantaggio sulla Dinamo Kiev con un rigore di Dovbyk. Fiorentina sotto in Svizzera

Conclusi i primi tempi delle gare di Europa e Conference League delle 18.45. All’Olimpico, la Roma è avanti 1-0 sulla Dinamo Kiev. Al 23′, calcio di rigore conquistato da Baldanzi, agganciato in area, e trasformato da Dovbyk che quasi non esulta contro la squadra ucraina, squadra del suo Paese.

In Conference League, la Fiorentina è sotto 1-o a San Gallo. Al 22′ vantaggio degli svizzeri un minuto dopo una rete annullata a Kouame: disimpegno errato di Martinez Quarta, che serve troppo corto per Richardson. Recupero alto del San Gallo e palla che va in verticale sul destro di Felix Mambimbi che batte Terracciano.

Foto: Instagram Roma