Roma in vantaggio all’intervallo sulla Samp: decide Mkhitaryan al 27′

La Roma è in vantaggio sulla Sampdoria a fine primo tempo, grazie a Mkhitaryan, abile a ribadire in porta una deviazione di Thorsby in anticipo su Abraham e realizzare la rete dell’1-0 giallorosso. Rete arrivata al 27′.

Partita controllata dai giallorossi, con la Samp che però ha avuto alcune chance con Caputo, bravo in un paio di occasioni Rui Patricio.

Spazio anche per la Roma, dopo il gol, per raddoppiare, ma Abraham non è stato abile a trovare la porta in una circostanza.

Roma avanti 1-0 a fine primo tempo.

Foto: Twitter Roma