Roma in silenzio stampa dopo la sconfitta di Firenze

Non parlerà nessun tesserato della Roma dopo la sconfitta per 2-1 in casa della Fiorentina. Questa la decisione della Roma dopo la trasferta del Franchi. Una decisione presa da José Mourinho, per tenere alta la concentrazione in vista della finale di Europa league di mercoledì contro il Siviglia.

Mourinho che era diffidato, è stato ammonito in serata e salterà l’ultima giornata di campionato, in casa con lo Spezia.

Foto: twitter Mourinho