Roma, il saluto di Maitland-Niles: “Grazie per aver creduto in me”. Mourinho: “Ci mancherai”

Acquistato a gennaio dall’Arsenal, Maitland-Niles dopo qualche presenza iniziale è subito scivolato indietro nelle gerarchie. L’esterno inglese tornerà a Londra e questa sera ha salutato dai social: “Un gran modo di finire la stagione,grazie ai tifosi della Roma, ai giocatori e allo staff per avermi accolto e aver creduto in me come uno di loro nel breve periodo che abbiamo passato insieme. Che esperienza essere parte della storia insieme al club”. Mourinho ha poi condiviso il post dell’inglese su Instagram, salutandolo: “Ci mancherai. Uno di noi”.

FOTO: Sito Roma