Roma, il sacrificato ora può essere Ibanez

È difficile capire il mercato della Roma. E comprendiamo anche le insoddisfazioni di Mourinho, quando emergono, tenendo comunque che il mercato va giudicato alla fine. Il nuovo sacrificato ora è Roger Ibanez, a patto che la proposta dell’Al Ahli sia superiore ai 30 milioni. Il Nottingham non ci era arrivato, vedremo cosa accadrà. Intanto il difensore non è partito con i suoi compagni per l’amichevole che la Roma giocherà con il Tolosa.

Foto: Instagram Roma