Roma, il presidente Dan Friedkin entra nel consiglio d’amministrazione dell’ECA

Il presidente della Roma, Dan Friedkin, entra ufficialmente nel consiglio d’amministrazione dell’ECA (European Football Association). La notizia è stata resa nota dal profilo Twitter ufficiale dell’ECA, ecco il messaggio: “Congratulazioni a Dan Friedkin, che è stato nominato membro del consiglio di amministrazione e che ora assumerà la carica di membro del comitato esecutivo della Corte dei conti europea”.

Congratulations to Dan Friedkin, @OfficialASRoma, who has been appointed to the UCC SA Board of Administration and will now take up a seat as a member of the ECA Executive Board 👏 pic.twitter.com/ABK1hOFFzT

— ECA (@ECAEurope) July 13, 2021