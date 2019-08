Roma, il difensore straniero è Smalling (fonte Football Insider, ore 8)

Si chiama Chris Smalling, classe 1989, il difensore straniero che avevamo accostato ieri alla Roma. La fonte, lo diciamo per correttezza, non è nostra ma precisamente Football Insider.com delle 8 italiane, le 7 inglesi, come riportato oltre cinquanta minuti fa da alcuni siti della Roma. Smalling sta per arrivare in prestito dal Manchester United, bisogna capire se questa sarà l’unica operazione per la difesa (Fonseca aveva chiesto un paio di centrali).

Foto: sito ufficiale Manchester United