Roma, il Brighton presenta ricorso alla Uefa dopo i fatti dell’Olimpico. Scatta l’indagine

Il Brighton, dopo l’ottavo di finale di andata di Europa League perso per 0-4 contro la Roma, avrebbe presentato ricorso alla UEFA. A riportarlo è The Athletic, che sottolinea come siano stati diversi gli episodi spiacevoli sugli spalti dell’Olimpico, che hanno indotto la società inglese a rivolgersi alla massima istituzione europea. Il club britannico in particolare ha lamentato l’esposizione di un cartello omofobo verso il settore ospiti da parte di un tifoso romanista. Non solo. Un altro episodio incriminato sarebbe anche quello relativo all’aggressione ricevuta dai propri tifosi, colpiti da bottiglie, monete e accendini arrivati dal settore giallorosso. A testimoniare sarebbe stato chiamato anche un delegato Uefa. Il Brighton vorrebbe, infine, esaminare il processo Var che ha portato a convalidare la rete del difensore romanista, i replay mostrerebbero la posizione irregolare di Mancini al momento del passaggio di El Shaarawy. Si indaga.

Foto: sito A.S. Roma