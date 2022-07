Roma, Ibanez: “Tottenham più avanti di noi. Gara importante in vista del campionato”

Intervenuto ai canali ufficiali della Roma nel post partita della gara contro il Tottenham, l’autore del gol vittoria, Roger Ibanez, ha commentato il successo ottenuto dai giallorossi: ‘‘Era difficile, abbiamo lavorato tanto per giocarla e oggi ce l’abbiamo fatta. Ringrazio Dio per il gol, è stato bellissimo per me iniziare così una pre-stagione’. Non era semplice, il Tottenham è avanti nella preparazione e tra poco inizia la Premier League. Sapevamo che era difficile giocare contro di loro, però abbiamo lavorato bene e questa partita servirà tanto a noi in questo futuro del campionato. La squadra si sta ritrovando, si può vedere che siamo messi bene, abbiamo lavorato tanto per fare questo sempre al meglio, adesso aspettiamo”.

Foto: Roma Instagram