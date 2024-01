Roma, i convocati per il Milan. Non c’è Dybala

José Mourinho ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Milan. Assente dalla lista dei convocati è Paulo Dybala, come annunciato in conferenza stampa. Out anche Renato Sanches.

Questi i nomi scelti dallo Special One per la sfida contro Pioli

PORTIERI: Rui Patricio, Boer, Svilar.