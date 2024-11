Roma, i convocati di Juric per l’Union Saint Gilloise

La Roma ha diramato la lista dei convocati di Ivan Juric per la sfida di domani di Europa League contro l’Union Saint Gilloise. Per la sfida in terra belga il manger croato dovrà fare a meno di Ndicka e Hermoso. Ecco l’elenco completo.

Portieri – Marin, Ryan, Svilar.

Difensori – Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Sangarè, Saud, Zalewski.

Centrocampisti – Cristante, Kone, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli.

Attaccanti – Baldanzi, Dybala, Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulè.

Foto: Instagram Roma