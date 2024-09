Roma, i convocati di Juric per l’Athletic Bilbao

La Roma ha reso note le convocazioni per la gara di domani contro l’Athletic Bilbao, sfida di Europa League. Come annunciato dallo stesso tecnico Juric in conferenza stampa, è fuori dalla lista Pellegrini, oltre a Le Fée e Zalewski.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Marin, Ryan, Svilar

Difensori: Angelino, Celik, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Ryan, Sangaré, Saud

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Koné, Paredes, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé

Foto: Instagram Roma