Roma, i convocati di Fonseca per l’Udinese. Di nuovo in lista El Shaarawy

Ecco i 22 convocati di mister Fonseca per la gara casalinga contro l’Udinese. Si rivede Pedro e arriva la prima chiamata della sua seconda avventura in giallorosso per El Shaarawy. Out Kumbulla per il problema fisico annunciato da Fonseca in conferenza stampa. Questo l’elenco completo:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Carles Perez, El Shaarawy

