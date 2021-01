Roma, i convocati di Fonseca per lo Spezia: out Dzeko, Pedro e Mkhitaryan

Non c’è Dzeko, non c’è Pedro, non c’è nemmeno Mkhitaryan. Paulo Fonseca avrà assenze pesanti per la gara con lo Spezia di domani.

Questa la lista dei convocati:

Portieri : Farelli, Lopez, Fuzato

: Farelli, Lopez, Fuzato Difensori : Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Kumbulla, Peres, Spinazzola

: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Kumbulla, Peres, Spinazzola Centrocampisti : Feratovic, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe

: Feratovic, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe Attaccanti: Podgoreanu, Mayoral, Perez, Providence, Tall

Foto: Twitter Roma