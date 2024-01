Roma, i convocati di De Rossi per il Verona

La Roma ha diramato la lista dei convocati di Daniele De Rossi per la sfida di domani contro l’Hellas Verona, match valido per la ventesima giornata di Serie A. Sarà regolarmente della partita Paulo Dybala, che in settimana ha sempre lavorato con il gruppo. Out gli infortunati Renato Sanches, Kumbulla, Smalling e Abraham, oltre gli squalificati Mancini e Cristante. Di seguito la lista completa:

Portieri – Rui Patricio, Boer, Svilar

Difensori – Karsdorp, Huijsen, Llorente, Celik, Spinazzola, Golic, Oliveras.

Centrocampisti – Pellegrini, Paredes, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli.

Attaccanti – Belotti, Dybala, Joao Costa, Lukaku, El Shaarawy.

Foto: Instagram Roma