Roma, Hummels atteso in città: il difensore viaggia verso la panchina contro il Napoli

Continua a tenere banco il caso Mats Hummels in casa Roma. E, adesso, il difensore rischia di saltare anche la partita contro il Napoli di domenica. Il tedesco non si è allenato nemmeno ieri causa febbre e non è tornato dalla Germania dove si trovava almeno fino a ieri sera. Lo farà oggi, Ranieri lo attende a Trigoria per conoscerlo, allenarlo per la prima volta e parlargli. A Napoli può strappare una convocazione ma a questo punto molto probabilmente non giocherà dal 1’ anche perché anche gli ultimi test atletici non convincono appieno.

Foto: Instagram Hummels