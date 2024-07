Roma, Ghisolfi è arrivato a Girona per Dovbyk

Florent Ghisolfi è arrivato a Girona nella primo pomeriggio per trattare personalmente con il club catalano il passaggio di Artem Dovbyk in giallorosso. Una mossa importante e che certifica quanto le parti siano ormai vicine e stiano cercando la giusta quadra economica per arrivare alla fumata bianca. Ricordiamo che l’attaccante ucraino ha scelto De Rossi e ha un accordo sull’ingaggio da 3,5-4 milioni a stagione. Adesso occorre perfezionare l’intesa con il Girona, ricordando la clausola da 40 milioni.

Foto: Sito Girona