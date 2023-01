Roma-Genoa: i convocati di Gilardino, out Portanova

Il Genoa rende nota la lista completa dei giocatori convocati da Alberto Gilardino per il match di Coppa Italia di questa sera contro la Roma. Non risulta tra i convocati del match, il nome di Manolo Portanova, recentemente condannato in primo grado a sei anni di reclusione.

Portieri: Agostino, Martinez, Semper.

Difensori: Bani, Criscito, Czyborra, Dragusin, Matturro, Sabelli, Vogliacco.

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Ilsanker, Jagiello, Lipani, Strootman, Sturaro.

Attaccanti: Aramu, Coda, Gudmundsson, Puscas, Yalcin.

Foto: Account Ufficiale Twitter Gilardino