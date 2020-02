Roma: Friedkin intende confermare l’attuale dirigenza. Solo Petrachi sotto la lente di ingrandimento

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il summit tenutosi ieri all’EUR è stato una riunione degli “stati generali” della Roma. Al tavolo presente e futuro della società giallorossa. Erano presenti gli attuali dirigenti del club (Baldissino, Fienga, Calvo, Zubiria, Cavallo e Petrachi) ma anche gli uomini di fiducia di Dan Friedkin (Mark Watts, Brian Walker e Eric Williamson) per fare il punto della situazione e portare avanti la trattativa in vista del passaggio di proprietà del club nelle prossime settimane.

Come evidenzia la rosea – nonostante il pensiero di Dan Friedkin sia di dare continuità dirigenziale – dopo le dichiarazioni nel post gara con il Sassuolo la posizione di Gianluca Petrachi è da considerarsi sotto osservazione in prospettiva futura. Infatti le dichiarazioni del direttore giallorosso non state apprezzate sia dalla dirigenza attuale sia da quella futura.

Foto: Twitter ufficiale Roma