Roma: Frattesi, Celik e Solbakken sempre in prima fila

Annunciato Matic, la Roma si dedicherà al resto del mercato in entrata, ovviamente restando attenta alle evoluzioni in uscita (campi principali sono Zaniolo e Veretout). L’opzione Celik, anticipata da Gianluigi Longari, resta validissima: le parti sono a un passo, il Lille sta cedendo, in arrivo un altro specialista di fascia destra.

Esattamente come saranno maturi i tempi per Solbakken, l’attaccante che ha un contratto breve con il Bodo-Glimt. Presto ci sarà un nuovo incontro con il Sassuolo per Davide Frattesi che potrebbe essere un nuovo colpo a centrocampo. Ricordiamo che la Roma ha il 30 per cento da futura vendita, pattuita a suo tempo nell’operazione che ha permesso di acquisire il cartellino di Lorenzo Pellegrini. Una situazione che potrebbe essere un privilegio per chiudere l’operazione con il club emiliano.

Foto: Instagram personale