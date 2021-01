Roma, Fonseca non è partito per Crotone a causa di una gastroenterite

La Roma è partita per Crotone senza il tecnico Paulo Fonseca. I capitolini domani affronteranno la squadra calabrese per il turno infrasettimanale di campionato (fischio d’inizio ore 15). Il tecnico è rimasto a casa a causa di una gastroenterite che lo ha colpito in mattinata, ed è stato costretto a dare forfait e non partire con il resto di squadra e staff.

Vedremo se domani si sentirà meglio se riuscirà a raggiungere la squadra in tempo per il match.