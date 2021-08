Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali. Subito titolare Abraham

Esordio in campionato per la Roma di Mourinho che in questa prima di campionato affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Ecco le scelte dei due allenatori:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Allenatore: Jose Mourinho.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Foto: Twitter Roma