Roma, finalmente Smalling: contro l’Atalanta sarà battesimo di fuoco

Dopo un precampionato trascorso con un pacchetto di difensori centrali che includeva i soli Fazio, Juan Jesus e il neo-acquisto Mancini – oltre a qualche apparizione di Capradossi che avrebbe però evidentemente salutato prima dell’inizio del campionato – il 30 agosto la Roma ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Chris Smalling dal Manchester United. Da quel momento, l’attesa di chi voleva vedere all’opera un difensore dell’esperienza internazionale con la maglia giallorossa, ma anche di chi è rimasto scettico alla notizia, non aveva mai trovato uno sfogo. Le parole del tecnico Paulo Fonseca nella conferenza stampa di ieri hanno però finalmente fissato la data del debutto del difensore inglese. L’ex United sarà infatti titolare oggi all’Olimpico nel battesimo di fuoco contro un’Atalanta sì priva di Muriel, ma equipaggiata dal solito pericolosissimo terzetto offensivo Ilicic-Zapata-Gomez. Una gara decisamente probante contro una squadra che lo scorso anno si è qualificata alla Champions League arrivando due posizioni più in alto dei giallorossi in classifica, grazie soprattutto al miglior attacco della Serie A. Sarà troppo dura da affrontare per un ragazzo le cui qualità difensive sono sopravvalutate oppure gestirà la situazione da top player di caratura internazionale? Probabilmente a metà strada, ma dovremo aspettare le 19 per scoprirlo.

Foto: twitter Roma