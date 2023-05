Roma-Feyenoord, stangata per Foti: tre giornate di squalifica

È arrivata la decisione della UEFA in merito alla squalifica di Salvatore Foti che ieri non ha potuto seguire la partita contro il Bayer Leverkusen dalla panchina dopo l’espulsione rimediata nel match contro il Feyenoord. La sospensione dell’allenatore in seconda della Roma è stata fissata a 3 giornate, il che significa che il vice di Mourinho non potrà esserci né nel ritorno contro il Bayer Leverkusen, né nella successiva partita, che sia la finale di Budapest o la prima partita in competizioni UEFA della prossima stagione.

Foto: Roma Logo