Roma-Feyenoord: prezzi fino a 10 mila euro per i biglietti della finale

A poche settimane dalla finale di Europa League, fra la Roma e il Feyenoord, è corsa ai biglietti per assistere alla partita a Tirana, con i prezzi che lievitano sempre più. Su Ebay infatti il costo di un biglietto può variare dagli 800 euro ai 10 mila euro, biglietti messi all’asta dai fortunati vincitori che sono riusciti a prenderne uno a titolo gratuito. A far discutere inoltre, sono i posti messi a disposizione per i tifosi delle due squadre, ovvero 8mila totali su 19mila spettatori e il Feyenoord ha rilasciato a riguardo un comunicato che recita: “Siamo delusi dal limitato numero di tagliandi messi a disposizione da entrambe le squadre per questa storica finale. Un spot bello come Roma-Feyenoord, a nostro avviso, avrebbe meritato un teatro più grande di almeno 10mila posti per ciascuna tifoseria”

Foto: Twitter Conference League